ГДР: на западной границе без перемен

В конце марта 1955 года были окончательно демаркированы границы ГДР с ФРГ и Данией. Подчеркнем: СССР добился таких границ советской оккупационной зоны в Германии, которые, будучи уже границами ГДР, вплоть до 1990 г.
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