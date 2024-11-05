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  • nestor 19
    Тут, как мне кажется автор больше намекает на то, что не связывайтесь с дерьмом) да и делать выручку тем, кто в любой..."Я чиста рузскый"...
  • Василий Саяпин
    Всего то 50 лет, маловато дал у меня вот 100 500 лет.😜День 7 ноября, кр...
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Браки с иноверцами Церковь не одобряет...

На  днях   произошло,  увы,  достаточно  прецедентное  событие:   некий  батюшка  Александр  Абакумов (никогда  ранее  не  слышала  о  нём  до   этого скандала),  который,  как  пишут  в   этих  ваших  интернетах,  давно  уже  не столько  священник,  сколько  блоггер,   заявил,  что   православным   девушкам  можно  выходить  замуж  за  мусульман:- Можно ли выйти замуж, если муж другой веры или неверующий?- Можно.

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