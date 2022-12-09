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Что будет, если ставить на андердогов на ЧМ-22? Можно собрать успешный экспресс с кэфом 1039

Что будет, если ставить на андердогов на ЧМ-22? Можно собрать успешный экспресс с кэфом 1039

Клиент BetBoom в конце прошлой недели собрал экспресс, состоявший из заключительных матчей группового этапа Чемпионата мира по футболу.

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