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«РСХБ Управление Активами» обновило данные по фонду облигаций

«РСХБ Управление Активами» обновило данные по фонду облигаций

Изменения внесены из-за технического сбоя.ООО «РСХБ Управление Активами» скорректировало ранее опубликованные данные о стоимости чистых активов и расчетной стоимости паев фонда «РСХБ - Фонд Облигаций».

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