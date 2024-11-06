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Бывший народный избранник открывает хостелы для приезжих несмотря на запреты

Бывший народный избранник открывает хостелы для приезжих несмотря на запреты

Avia.pro - СМИ На улице Революции, дом 4, разгорается совсем не дружелюбный «костёр» конфликтов между жителями и загадочным экс-народным избранником Лопырёвым, который превратил обычный жилой дом в незаконный хостел.

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