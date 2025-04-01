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Царьград

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Ожесточенные бои в Курской области: Валдай сообщил о найденных телах ВСУ

Ожесточенные бои в Курской области: Валдай сообщил о найденных телах ВСУ

Командир Валдай сообщил о сотнях тел украинских военных, оставленных после боев в Курской области. Вблизи Ольговки обнаружено около 200 тел, русские бойцы стараются эвакуировать противников.

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