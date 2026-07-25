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Григорий Лепс назвал развод главной ошибкой жизни и объяснил, почему продолжает благодарить Анну Шаплыкову

Григорий Лепс назвал развод главной ошибкой жизни и объяснил, почему продолжает благодарить Анну Шаплыкову

«Это была самая большая моя ошибка в жизни. Нужно было постараться удержать семью на плаву, чего бы это ни стоило», — так Григорий Лепс в 2026 году вновь заговорил о разводе с Анной Шаплыковой.

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