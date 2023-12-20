Тим Кук: Apple поможет в устранении последствий землетрясения в Китае

Американская компания Apple поможет устранить последствия землетрясения на северо-западе Китая. Об этом генеральный директор Apple Тим Кук написал на китайском и английском языках в своем аккаунте в соцсети Weibo.
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