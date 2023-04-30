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Scirocco: В московском ресторане укротили средиземноморский ветер

Scirocco: В московском ресторане укротили средиземноморский ветер

Вопрос не праздный, и ответ на него каждый ресторатор находит сам, обычно путем проб и ошибок. С одной стороны, на ужин москвичи привыкли выезжать в центр, более того, часто ищут интересные места преимущественно в границах Бульварного кольца.

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