Где в Крыму цены на квартиры не будут расти в ближайшие два года – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. На западном побережье Крыма, где сейчас реализуется огромное количество проектов и количество спроса сопоставимо с числом предложений, в ближайшие год – два цена на недвижимость повышаться не будет.
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