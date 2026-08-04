ТПП предлагает бизнесу вернуть старый налоговый режим за 3 месяца

Торгово-промышленная палата РФ предлагает предпринимателям возможность вернуться к прежнему налоговому режиму или изменить объект налогообложения в первые три месяца применения автоматизированной упрощенной системы, сообщает глава ТПП Сергей Катырин.
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