НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Беллингем, Мусиала, Гави, Камавинга, Виртц, Гвардиол и Хейлунд – в сборной самых дорогих игроков до 21 года по версии Transfermarkt

Беллингем, Мусиала, Гави, Камавинга, Виртц, Гвардиол и Хейлунд – в сборной самых дорогих игроков до 21 года по версии Transfermarkt

Самым дорогим футболистом в символической сборной стал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, которого Transfermarkt оценил в 180 млн евро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх