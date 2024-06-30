ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Всем рожать: как глава Минздрава назвал права женщин «порочной практикой»

Всем рожать: как глава Минздрава назвал права женщин «порочной практикой»

Что не так с заявлением министра Михаила Мурашко Глава Минздрава Михаил Мурашко в своем выступлении в Госдуме заявил: «Совершенно порочная практика сформировалась в обществе.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Продолжение рода - это почётная обязанность женщины! Если она не хочет рожать детей (естественно, если может!), то и помощи от государства для неё не должно быть (ранний выход на пенсию и прочее).
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22 час.
НВ
Надежда Величко
Рожать? Уже родили двоих здоровых девочек. Живут вчетвером в 9 метрах малогабаритной коммуналке. Мучаются в очереди на   соцжилье от государства. Уже повзрослели.студентки. мосгордума не чешется. Только миллиарды пилит
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20 час.

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