Театр абсурда
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Театр абсурда

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    Можно, конечно, гадать ,в чем причина такого хамства со стороны Алиева. Небезосновательна версия, что таким образом о...«За Азербайджан о...
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«За Азербайджан ответишь своей ничтожной жизнью»: Главред издания «Регнум» Марина Ахмедова пожаловалась на угрозы

«За Азербайджан ответишь своей ничтожной жизнью»: Главред издания «Регнум» Марина Ахмедова пожаловалась на угрозы

Avia.pro - СМИ Россия снова столкнулась с ситуацией, когда журналисту угрожают за высказанное мнение.

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Комментарии
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Светлана Ефименко
это переходит уже все границы!здесь их развелось слишком много как и таджиков! выгнать всех диаспор с РОССИИ!ЭТО ВООБЩЕ БЕССПРЕДЕЛ ЖИВУТ РУССКИЕ КАК НА &quot;ВОДОРОДНОЙ БОМБЕ!&quot;У НАС УЖЕ НИЛЬЗЯ И СЛОВО СКАЗАТЬ, НИ КРИТИКУ ОПУБЛИКОВАТЬ! ОНИ ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИЗ СЕБЯ?!ПУСТЬ У СЕБЯ ЕДУТ И ТАМ ЖИВУТ И У СЕБЯ САМИ У СЕБЯ ПОРЯДОК УСТАНАВЛИВАЮТ, А ТО КАКИЕ &quot;УМНЫЕ&quot;ОБОСНОВАЛИСЬ ЗДЕСЬ &quot;БИЗНЕСОМ ТРЕБУЮТ ЧТО БЫ ИМ ЕЩЕ И МАТЕРИАЛЬНО ПОМАГАЛИ , ДА ЕЩЕ СВЕТ ДАВАЛИ БЕСПЛАТНО! НЕ СЛИШКОМ МНОГО ЧЕГО ХОТЯТ! ПУСТЬ САМИ СВОЮ РЕСПУБЛИКУ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ОБЕСПЕЧИВАЮТ И ПЕНИСОНЕРАМ ПЕНСИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ И ЗАРПЛАТОЙ СВОИМ РАБОТНИКАМ!РОССИЯ НЕ &quot;ДОЙНАЯ КОРОВА!&quot; У НАС СВОИХ ПРОБЛЕМ БЕЗ ВАС ХВАТАЕТ!ВЫ ХОТЬ ЧЕМ РОССИИ ПОМОГЛИ?!НЕТ ! А ТОЛЬКО ДАЙ И ШАНТАЖИРОВАТЬ МОЖЕТЕ!
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12 час.
ах
александр холявка
СВЕТЛЕЙШИЙ стал угасать?
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9 час.
Одиссей
Можно, конечно, гадать ,в чем причина такого хамства со стороны Алиева. Небезосновательна версия, что таким образом он пытается добиться от нас помощи в создании Зангезурского коридора. Но причины неважны!!! Важен сам факт, что он посмел тявкать на нас. И в подавлении этого тявканья надо создать прецедент.  А потому надо СРОЧНО менять политику по отношению и к Азербайджану, и ко всем остальным каГбЭ братьям.  Вопрос с упомянутыми рынками должен быть решен в кратчайшие сроки. И не как ответка/размен за &quot;Русский дом&quot;, а как &quot;моральный ущерб&quot;. И Баку должен очень ясно понять, что будет решительное закручивание гаек со всеми вытекающими. Возможностей, слава Богу, много. А потому, в знак смирения и признания своей неправоты, НОВЫЙ &quot;Русский дом&quot; Азербайджан должен будет построить за свои деньги в хорошем районе Баку. И очень попросить нас туда вернуться. А мы подумаем.
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3 час.
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