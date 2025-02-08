«За Азербайджан ответишь своей ничтожной жизнью»: Главред издания «Регнум» Марина Ахмедова пожаловалась на угрозы

Светлана Ефименко

это переходит уже все границы!здесь их развелось слишком много как и таджиков! выгнать всех диаспор с РОССИИ!ЭТО ВООБЩЕ БЕССПРЕДЕЛ ЖИВУТ РУССКИЕ КАК НА "ВОДОРОДНОЙ БОМБЕ!"У НАС УЖЕ НИЛЬЗЯ И СЛОВО СКАЗАТЬ, НИ КРИТИКУ ОПУБЛИКОВАТЬ! ОНИ ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИЗ СЕБЯ?!ПУСТЬ У СЕБЯ ЕДУТ И ТАМ ЖИВУТ И У СЕБЯ САМИ У СЕБЯ ПОРЯДОК УСТАНАВЛИВАЮТ, А ТО КАКИЕ "УМНЫЕ"ОБОСНОВАЛИСЬ ЗДЕСЬ "БИЗНЕСОМ ТРЕБУЮТ ЧТО БЫ ИМ ЕЩЕ И МАТЕРИАЛЬНО ПОМАГАЛИ , ДА ЕЩЕ СВЕТ ДАВАЛИ БЕСПЛАТНО! НЕ СЛИШКОМ МНОГО ЧЕГО ХОТЯТ! ПУСТЬ САМИ СВОЮ РЕСПУБЛИКУ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ОБЕСПЕЧИВАЮТ И ПЕНИСОНЕРАМ ПЕНСИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ И ЗАРПЛАТОЙ СВОИМ РАБОТНИКАМ!РОССИЯ НЕ "ДОЙНАЯ КОРОВА!" У НАС СВОИХ ПРОБЛЕМ БЕЗ ВАС ХВАТАЕТ!ВЫ ХОТЬ ЧЕМ РОССИИ ПОМОГЛИ?!НЕТ ! А ТОЛЬКО ДАЙ И ШАНТАЖИРОВАТЬ МОЖЕТЕ!