Милош Бикович презентовал на ММКФ сербско-болгарский фильм «Лесной царь»

Он рассказывает про мальчика, пережившего бомбежки Белграда Мировую премьеру фильма «Лесной царь» сербского режиссера Горана Радовановича покажут на 46-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) 20 апреля.
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