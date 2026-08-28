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От банковского водителя до звезды «Москвы. Три вокзала»: что заставило Андрея Фролова изменить профессию

От банковского водителя до звезды «Москвы. Три вокзала»: что заставило Андрея Фролова изменить профессию

Казалось, судьба Андрея Фролова была предопределена с юных лет: сын военнослужащего, он с детства грезил о штурвале и военной авиации, получил диплом техника-механика и готовился стать лётчиком.

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