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Власти Израиля предупредили о возможных атаках на граждан страны со стороны Ирана

Власти Израиля предупредили о возможных атаках на граждан страны со стороны Ирана

На фоне убийства полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) Хасана Сайада Ходаи власти Израиля выразили опасения относительно возможной атаки на граждан еврейского государства в ряде стран региона.

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