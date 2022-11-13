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Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Фулхэма», «Брайтон» сыграет с «Астон Виллой»

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» (3:1) в 16-м туре АПЛ. Также в субботу «Манчестер Сити» дома уступил «Брентфорду» (1:2), «Челси» в гостях уступил «Ньюкаслу» (0:1), «Арсенал» победил «Вулверхэмптон» (2:0).

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