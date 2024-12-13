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  • Владимир Уфимцев
    Молодцы, если это так... На работу "вагнеровцев" похожа их работа. Увы, которых обезглавили и потом размазали по асфа...Военкор Романов: ...
  • сергей Лейтнер
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    "энергИтический" пишет как и автор, так и комментатор. Это он сам себя комментирует?Наконец-то. Русск...

Местные жители Кызыла стали нападать на мигрантов после фейка о ВИЧ

Местные жители Кызыла стали нападать на мигрантов после фейка о ВИЧ

В Кызыле устроили облавы на мигрантов после фейка о ВИЧ в соцсетях.Местные жители Тувы стали нападать на мигрантов после вброшенной ложной новости о том, что иностранец заразил несовершеннолетнюю ВИЧ, сообщает РИА Новости.

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