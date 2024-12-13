Местные жители Кызыла стали нападать на мигрантов после фейка о ВИЧ

В Кызыле устроили облавы на мигрантов после фейка о ВИЧ в соцсетях.Местные жители Тувы стали нападать на мигрантов после вброшенной ложной новости о том, что иностранец заразил несовершеннолетнюю ВИЧ, сообщает РИА Новости.
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