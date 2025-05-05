В Смоленске стартовал мотосезон (видео)

Байкеры проехались по центральным улицам города и остановились на стоянке возле ТРЦ «Макси».В честь открытия мотосезона возле торгового центра для жителей и гостей города была организована увлекательная программа.
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