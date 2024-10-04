В Северной Осетии прошла торжественная церемония вручения первых паспортов

В рамках программы «Мы - граждане России» руководители муниципального отделения Движения Первых перед проведением парадного вручения паспортов провели рабочую встречу с начальником ОВМ ОМВД России по Моздокскому району подполковником полиции Сергеем Мозлоевым, обсудили алгоритм проведения торжественных мероприятий, организацию явки юных граждан Моздока и Моздокского района и их родителей, присутствие почетных гостей.
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