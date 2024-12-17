Михайлов объяснил, почему СВУ у дома Кириллова взорвали дистанционно

Самодельное взрывное устройство (СВУ) возле дома начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, вероятнее всего, взорвали дистанционно, потому что использовать таймер для таких случаев затруднительно.
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