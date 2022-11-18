МАГАТЭ испугался не обстрелов ВСУ Запорожской АЭС, а того, что Россия станет монополистом энергии

Совет организации призвал Россию отказаться от претензий на атомную станцию в Запорожье.МАГАТЭ на фоне энергетического кризиса в Европе призвала Россию отказаться от "необоснованных претензий на право собственности" на атомную станцию в Запорожье.
Совет организации призвал Россию отказаться от претензий на атомную станцию в Запорожье.МАГАТЭ на фоне энергетического кризиса в Европе призвала Россию отказаться от "необоснованных претензий на право собственности" на атомную станцию в Запорожье.
Свежие комментарии