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Объем ракетного арсенала России удивил Запад, — New York Times 

Объем ракетного арсенала России удивил Запад, — New York Times 

Газета New York Times сообщает, что украинские и западные должностные лица на протяжении месяцев утверждали, что российские запасы ракет якобы истощаются, однако при этом РФ продолжает регулярно наносить массированные ракетные удары на Украине.

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