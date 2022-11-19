Объем ракетного арсенала России удивил Запад, — New York Times 

Газета New York Times сообщает, что украинские и западные должностные лица на протяжении месяцев утверждали, что российские запасы ракет якобы истощаются, однако при этом РФ продолжает регулярно наносить массированные ракетные удары на Украине.
Газета New York Times сообщает, что украинские и западные должностные лица на протяжении месяцев утверждали, что российские запасы ракет якобы истощаются, однако при этом РФ продолжает регулярно наносить массированные ракетные удары на Украине.
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