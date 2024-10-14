Екатерина Андреева оконфузилась в прямом эфире

Телеведущая упала со стула прямо во время новостей. Екатерина Андреева из личного архива Екатерины АндреевойЕкатерина Андреева вот уже много лет бессменная ведущая новостной программы «Время» на Первом канале.
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