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Екатерина Андреева оконфузилась в прямом эфире

Екатерина Андреева оконфузилась в прямом эфире

Телеведущая упала со стула прямо во время новостей. Екатерина Андреева из личного архива Екатерины АндреевойЕкатерина Андреева вот уже много лет бессменная ведущая новостной программы «Время» на Первом канале.

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