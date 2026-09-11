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Мировое обозрение

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Посольство РФ в Польше: В Бытоме снесли обелиск на кладбище советских воинов

Посольство РФ в Польше: В Бытоме снесли обелиск на кладбище советских воинов

В польском городе Бытом демонтировали обелиск в виде часовни, установленный на кладбище советских воинов.

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