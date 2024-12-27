СК обвинил экс-глав администрации президента Украины в преступлениях в ДНР и ЛНР

Следственный комитет РФ предъявил обвинения бывшим руководителям администрации украинского президента Андрею Богдану и Игорю Райнину, которых подозревают в совершении преступления против мира и безопасности человечества на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР).
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