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Трамп запретил журналистам CNN и Politico приходить в Белый дом

Трамп запретил журналистам CNN и Politico приходить в Белый дом

REUTERS/Daniel Heuer Президент США Дональд Трамп 18 сентября запретил журналистам телеканалов CNN, MS NOW и газеты Politico входить в Белый дом из-за распространения якобы недостоверной информации о его администрации.

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