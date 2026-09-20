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СМИ: Украина почти полностью лишилась сталелитейной промышленности

СМИ: Украина почти полностью лишилась сталелитейной промышленности

Украина фактически осталась без сталелитейной промышленности. Как сообщает ТАСС, об этом газете Financial Times заявил руководитель офиса генерального директора группы компаний "Метинвест" Александра Водовиза.

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