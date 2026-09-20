СМИ: Украина почти полностью лишилась сталелитейной промышленности

Украина фактически осталась без сталелитейной промышленности. Как сообщает ТАСС, об этом газете Financial Times заявил руководитель офиса генерального директора группы компаний "Метинвест" Александра Водовиза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым