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Каррагер об Амориме: «В отличие от тен Хага и Поттера у него аура топ-тренера, но он оказался в сложной ситуации. «МЮ» нужны более талантливые игроки для реализации его планов»

«Пять поражений «Манчестер Юнайтед» в последних шести матчах лиги – это катастрофа. Даже последняя победа над «Манчестер Сити» была скорее результатом удивительной концовки, а не качественной игры на протяжении 90 минут.

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