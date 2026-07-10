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Петербургский депутат попал в тюрьму за ссылку на Facebook*

Петербургский депутат попал в тюрьму за ссылку на Facebook*

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга назначил десять суток административного ареста муниципальному депутату Ивану Апостолевскому, признав его виновным в публичном демонстрировании символики экстремистской организации .

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