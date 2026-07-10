Петербургский депутат попал в тюрьму за ссылку на Facebook*

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга назначил десять суток административного ареста муниципальному депутату Ивану Апостолевскому, признав его виновным в публичном демонстрировании символики экстремистской организации .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии