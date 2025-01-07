Плохой Санта: курьер выкинул в лес 80 подарков

В России сегодня Рождество, а в США, как известно, его отмечали в конце декабря, но для некоторых американцев праздник мог быть серьезно омрачен: за несколько дней до торжества предназначавшиеся им подарки оказались заброшены куда-то на опушку леса в Массачусетсе.