Литые - самые долговечные. Эксперты рассказали, как выбрать искусственную ель

Стоит обратить внимание на материал изделия, а также его габариты.Представители отечественного производителя искусственных елей Max Christmas рассказали, как выбрать новогоднее дерево, чтобы оно красиво выглядело и долго служило.
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