Комитет Госдумы одобрил законопроект о штрафах за нарушение ПДД на самокатах 

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект закона о штрафах за нарушение ПДД для лиц, использующих для передвижения электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности, передает корреспондент The Moscow Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии