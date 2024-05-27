Комитет Госдумы одобрил законопроект о штрафах за нарушение ПДД на самокатах 

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект закона о штрафах за нарушение ПДД для лиц, использующих для передвижения электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности, передает корреспондент The Moscow Post.