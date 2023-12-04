Свыше 11 тыс. москвичей побывали на экскурсиях в крупнейших больницах страны

Свыше 11 тысяч москвичей посетили новые флагманские и урологические центры Боткинской больницы, а также новый комплекс крупнейшей в стране инфекционной клинической больницы №1 в рамках проекта открытых экскурсий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии