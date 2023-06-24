Забыть обиды, громить врага по ту сторону фронта: Слова генерала, о которых надо вспомнить Пригожину

Русский журналист Андрей Медведев вспомнил высказывание генерала Брусилова столетней давности.В 1920 году русский генерал Брусилов обратился ко всем силам в России, красным и белым, с призывом остановиться и вместе дать отпор польским захватчикам.
Русский журналист Андрей Медведев вспомнил высказывание генерала Брусилова столетней давности.В 1920 году русский генерал Брусилов обратился ко всем силам в России, красным и белым, с призывом остановиться и вместе дать отпор польским захватчикам.
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