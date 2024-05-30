"Незаменимым специалистам" нашли замену. Вместо любителей холодного оружия, массовых потасовок и диаспор в Россию могут начать завозить вежливых профессионалов и трудоголиков.
ВЕЖЛИВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ И ТРУДОГОЛИКИ: "НЕЗАМЕНИМЫМ" НАШЛИ ЗАМЕНУ. "МИГРАНТСКАЯ ВОЙНА" В РОССИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Комментарии
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Тамара Султангареева
Диаспоры надо запрещать, а не признавать иноагентами. А таджики и прочие дармоеды никуда, к сожалению, не денутся. Наши власти уж очень пекутся о их благополучии, причём, в ущерб россиянам. По-прежнему, будут переться сюда кишлаками за мат. капиталом и социалкой. Как и другие города, Красноярск оккупирован мигрантами, их становится всё больше и больше. Уже паранджа скоро станет привычной, пока же просто пугает. Контроля нет. Страшно, как быстро российские города превращаются в азиатские. А, ведь, бежать нам некуда. Власти с народом рядом не живут. Им плевать на наши озабоченности и страхи.
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52 мин.
Секушин Леонид
В своё время, если кто помнит, завозили вьетнамцев. Добром дело не кончилось. А с южными ребятами ничего не случится. СНГ - общий рынок рабочей силы. И очень "добренькие" (за отдельную плату), чиновники.
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39 мин.
SI
Sergey Ivanov
И это только начало. А потом, когда процент таджиков увеличится- то уже они будут диктовать правила своему работодателю. И тогда вдруг окажется, что трудолюбивый таджик зарабатывает больше русского! А потом они полезут во власть! В полицию! И что, у кого- то есть сомнения, кого они будут защищать? Вдруг окажется, что это не нищие таджики приехали в богатую Россию, а нищие безработные русские вертятся среди зажиточных таджиков, упрашивая их дать работу! А потом они возьмут в руки оружие! И вот эта сплоченная масса, ненавидящая Россию и русских, начнет резать русских! Кто- то думает, что они приезжают к нам на заработки? -Нет, господа русские идиот- патриоты, толерасты и многонационалы! Они приезжают нас завоевывать! У кого- то есть сомнения? Суда по тому, с какой скоростью эти незаменимые специалисты захватывают русскую землю, вытесняя коренное русское население, ждать осталось недолго.
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32 мин.
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