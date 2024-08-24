Зеленский проклял генералов ВСУ. ВС РФ выпотрошили «секретную» базу в Сумах

Да,адово житье приближается к зелегному. Синдром наполеона начинает его пожирать. Далеко не убежит. Даже Маск со своим кораблем на Марс его не спасет. Скорее бы уж

И

Искандер

Элеонора, вы хоть раз голосовали за ЕБНа и его шайку "младореформаторов", разваливших и Армию, и военпром, которые мы сейчас восстанавливаем всей страной и стараниями президента? А каждый Искандер - стоит миллионы и миллионы, которые украдены ЕБНовыми выползками.