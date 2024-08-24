Владимир Зеленский Не зря на Украине очень боятся, когда лидер действующего режима Владимир Зеленский вылезает из киевских подвалов и начинает перемещаться по стране.
Зеленский проклял генералов ВСУ. ВС РФ выпотрошили «секретную» базу в Сумах
Комментарии
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Александр Маркитанов
ну раз с дивана сигнал пошёл,значит теперь дело пойдёт
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11 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Да,адово житье приближается к зелегному. Синдром наполеона начинает его пожирать. Далеко не убежит. Даже Маск со своим кораблем на Марс его не спасет. Скорее бы уж
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10 час.
И
Искандер
Элеонора, вы хоть раз голосовали за ЕБНа и его шайку "младореформаторов", разваливших и Армию, и военпром, которые мы сейчас восстанавливаем всей страной и стараниями президента? А каждый Искандер - стоит миллионы и миллионы, которые украдены ЕБНовыми выползками.
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8 час.
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