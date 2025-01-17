Парад планет: что случится с человечеством 21 января Алёна Юрьева Как вам такое начало года Зелёной Змеи? Уже в январе 2025 года нас ждёт редкое и грандиозное астрономическое событие — парад шести планет.
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