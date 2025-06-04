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Рогов назвал людоедской выходкой попытку Украины атаковать Крымский мост

Рогов назвал людоедской выходкой попытку Украины атаковать Крымский мост

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал «людоедской выходкой» попытку киевского режима в очередной раз атаковать Крымский мост.

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