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Как в Барнауле лечат переломы спины и шеи, после которых многие прикованы к койке

Как в Барнауле лечат переломы спины и шеи, после которых многие прикованы к койке

Зачастую, если человек после травмы остался в инвалидной коляске - "это еще повезло", говорят нейрохирурги Летом в отделение нейрохирургии краевой клинической больницы медпомощи (БСМП) №1 попадает около 40 человек с травмами головы и позвоночника.

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