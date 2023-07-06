Как в Барнауле лечат переломы спины и шеи, после которых многие прикованы к койке

Зачастую, если человек после травмы остался в инвалидной коляске - "это еще повезло", говорят нейрохирурги Летом в отделение нейрохирургии краевой клинической больницы медпомощи (БСМП) №1 попадает около 40 человек с травмами головы и позвоночника.