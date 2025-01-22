Bloomberg: талибы* отказались вернуть Трампу оружие США

Радикальное движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отклонило предложение президента США Дональда Трампа о возврате вооружения стоимостью в миллиарды долларов, которое было захвачено в 2021 году после ухода американские военных из Афганистана.