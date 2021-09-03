Не в Крым же возвращать. Опять там что-нибудь навертит-накрутит. Галька на пляжах мироточить станет...

Медвежий уголТуризмНе в Крым же возвращать. Опять там что-нибудь навертит-накрутит. Галька на пляжах мироточить станет... Ингвар Коротков Где находится Кабо-Верде? Это направо от Африки. Или налево.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВХвячеслав харченкоДо чего мы дожили - милая деваха, генеральша, бюст Николаши мироточит, маячат впереди Острова Зелёного Мыса, с них Крым ,конечно не виден, но он есть и кругом, куда ни глянь, одни враги. Блин, Дали отдыхает, вместе с Босхом от этого сюжета.ААлександрНу, Ингвар наварил! А теперь пусть отопьет и обосрется, шутник-охальник!Комментировать
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