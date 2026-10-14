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«Сорваны операции ВСУ»: в Киеве заявили об ограничении работы терминалов Starlink

«Сорваны операции ВСУ»: в Киеве заявили об ограничении работы терминалов Starlink

Минувшей ночью на Украине была ограничена работа терминалов Starlink. Об этом заявил экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко*.

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