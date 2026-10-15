Следственный комитет завершил расследование дела о реабилитации нацизма экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из-за постов о маршале Советского Союза Георгии Жукове.