Следственный комитет завершил расследование дела о реабилитации нацизма экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из-за постов о маршале Советского Союза Георгии Жукове.
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