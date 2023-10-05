Natalija Osminina Скоро для таких организуют специализированный приют, где их будут держать в взаперти - в клетках, и кормить опарышами и другим сухим кормом. Это даст сигнал для дальнейшим внедрениям пунктов "Великой перезагрузки" - отъему жилья (и переводу на аренду), отъему машин (и переводу на каршеринг), обязательной стерилизации, либо смены пола, либо причисления себя к педерастам и лесбиянкам. А иначе всех не прокормить. Идет деиндустриализация Германии, а значит, безработица, нищета, увеличение преступности. С чего-то надо начинать наводить порядок - начнут с "собак".

Natalija Osminina Хабек уже сейчас внедряет "зеленую повестку"- плату за реновацию частных владений (не соотвествующих "зеленым" экостандартам) в размере до 200 000 евро. Если таких денег нет, то придется продавать дом и перебираться в квартирку. Если не сможешь продать, будут уплотнять мигрантами или заставлять отдать жилье банку и перейти на пожизненную аренду. А под несоответствие новым экостандартам можно любой дом подвести - было бы желание)).