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Запад пробивает очередное дно: В центре Берлина ставшие на четвереньки люди выли как собаки, даже местным было не по себе

Запад пробивает очередное дно: В центре Берлина ставшие на четвереньки люди выли как собаки, даже местным было не по себе

Германия, давно забывшая свои тоталитарные привычки, стала известна своим толерантным отношением буквально ко всему.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Скоро  для таких организуют специализированный приют, где их будут держать в взаперти - в клетках, и кормить опарышами и  другим сухим кормом. Это даст сигнал для дальнейшим внедрениям пунктов &quot;Великой перезагрузки&quot; - отъему жилья (и переводу на аренду), отъему машин (и переводу на каршеринг), обязательной стерилизации, либо смены пола,  либо причисления себя к педерастам и лесбиянкам. А иначе всех не прокормить. Идет деиндустриализация Германии, а значит, безработица, нищета, увеличение преступности. С чего-то надо начинать наводить порядок - начнут с &quot;собак&quot;.
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1 час.
Natalija Osminina
Хабек уже сейчас  внедряет &quot;зеленую повестку&quot;- плату за реновацию частных владений (не соотвествующих &quot;зеленым&quot;  экостандартам) в размере до 200 000 евро. Если таких денег нет, то придется продавать дом и перебираться в квартирку. Если не сможешь продать,  будут уплотнять мигрантами или  заставлять отдать жилье банку и перейти на пожизненную аренду. А  под несоответствие новым экостандартам можно любой дом подвести - было бы желание)).
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1 час.
Natalija Osminina
Да это же не политические протестуны, это бесноватые шизики.
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1 час.

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