Бывший совладелец "Азбуки вкуса" Вдовин помогал рушить банки и "кормил" заграницу

Мещанский районный суд Москвы в заочном порядке приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), экс-совладельца "Азбуки вкуса" и "Кофе Хауз" Андрея Вдовина.
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