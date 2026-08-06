В Карагандинской области более 175 тысяч школьников начнут учебный год 1 сентября

В Карагандинской области продолжается подготовка к новому 2026–2027 учебному году. С 1 сентября за школьные парты сядут более 175 тысяч учеников, включая свыше 15 тысяч первоклассников, передает inKaragandy.
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