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Сайт города Караганды

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В Карагандинской области более 175 тысяч школьников начнут учебный год 1 сентября

В Карагандинской области более 175 тысяч школьников начнут учебный год 1 сентября

В Карагандинской области продолжается подготовка к новому 2026–2027 учебному году. С 1 сентября за школьные парты сядут более 175 тысяч учеников, включая свыше 15 тысяч первоклассников, передает inKaragandy.

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