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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем космонавтики

Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем космонавтики

Политики пожелали новых впечатляющих достижений, крепкого здоровья и благополучия Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем космонавтики.

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