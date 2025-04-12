Томенко и Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем космонавтики

Политики пожелали новых впечатляющих достижений, крепкого здоровья и благополучия Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем космонавтики.
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