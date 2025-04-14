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Литограф для искусственных органов и выращивание зубов в лаборатории: главные научные новости за 14 апреля

Литограф для искусственных органов и выращивание зубов в лаборатории: главные научные новости за 14 апреля

Рассказываем последние новости из мира науки на 14 апреля.Литограф для производства объектов в микроскопическом объёме Учёные из МФТИ разработали уникальный литограф, способный производить трёхмерные микроструктуры с элементами размером до 150 нанометров и разрешением 350 нанометров.

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